O femeie din Argeș a vrut să se sinucidă și a dat foc apartamentului în care se afla și copilul ei O femeie din Topoloveni, judetul Arges, a incercat sa se sinucida. Ea a dat foc apartamentului in care se afla impreuna cu fiul sau, in varsta de opt ani. Copilul a fost salvat, fiind gasit teafar, in balconul locuintei. Mama, inconstienta, dar cu semne vitale, a fost dusa la spital. Incidentul a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, intr-un bloc de locuinte din Topoloveni, fiind anuntat la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 in jurul orei 3:30. Politistii au deschis o ancheta care vizeaza infractiunea de distrugere prin incendiere. Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca principala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

