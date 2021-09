Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 96 de ani din Germania a fugit inainte de inceperea procesului (programata joi) in care este acuzata de complicitate la crime in masa intr-un lagar nazist, a anunțat un purtator de cuvant al tribunalului, citat de Hotnews .Irmgard Furchner este acuzata ca, atunci cand avea 18 ani, a contribuit…

- ARTISTA ARGENTINIANA ANALIA SELIS VA CONCERTA MAINE, PE SCENA DIN PARCUL ARINI. EXPOZIȚIA CHINOLOGICA INTERNAȚIONALA DE LA SEBEȘ SE ANUNȚA FOARTE ATRACTIVA Artista argentiniana Anlia Selis este invitata sa susțina un concert la Sebeș, pe scena din Parcul Arini, sambata, 25 septembrie 2021, incepand…

- Peste 600 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 604 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Germania – 396 locuri de munca pentru: taietor de carne si lucrator in productie; vopsitor industrial;…

- Danemarca si Norvegia isi inchid temporar ambasadele de la Kabul, iar Germania isi reduce personalul diplomatic din capitala afgana "la minimul absolut" in contextul ofensivei talibanilor, care se apropie tot mai mult de Kabul, au anuntat ministrii de externe ai celor trei tari, citati de Reuters,…

- Berlinul a pierdut un apelul la Curtea Europeana de Justitie pentru anularea unei decizii a unei isntante inferioare de limitare a accesului Gazprom la conducta OPAL, care leaga gazoductul Nord Stream al producatorului rus de gaze de Germania, transmite Reuters. Cea mai inalta instanta europeana…