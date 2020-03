O femeie beată a fost încătuşată, după ce a făcut o glumă pe tema coronavirusului Presa italiana scrie ca incidentul a avut loc in gara feroviara din Milano, Deschide.md, citat de stiri.md. Rusoaica in varsta de 50 de ani fiind in stare de ebrietate, in timpul unor verificari obligatorii la ieșirea din cladirea garii a decis sa glumeasca pe seama polițiștilor. Aceasta și-a scos eșarfa cu care ii era acuperita fața și a inceput a tuși intenționat in direcția polițiștilor. Oamenii legii nu i-au ințeles gluma, iar femeia a fost incatușata și escortata la inspectorat unde i-a fost aplicata o amenda. O asistenta medicala care trata pacienti cu coronavirus… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

