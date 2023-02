Stiri pe aceeasi tema

- Un caz ingrozitor a șocat o intreaga comunitate din Franța. O profesoara a sfarșit dupa ce a fost atacata chiar in timp ce preda. Un elev de liceu ar fi injunghiat mortal o profesoara de spaniola, potrivit site-ului BBC. Din primele informații, s-a intamplat intr-o unitate școlara din orașul francez…

- O femeie de 51 de ani a ramas, sambata, fara picioare, dupa ce a fost lovita de tren, in Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Iubita lui Rodrigo De Paul, mijlocașul in varsta de 28 de ani al Argentinei, a povestit un moment amuzant prin care a trecut dupa victoria cu Franța din finala Campionatului Mondial. „Dupa ce a sarbatorit titlul mondial caștigat de Argentina, a venit acasa beat. A trebuit sa am grija de el ca de un…

- Clarvazatorul francez Michel Nostradamus a prezis mai multe schimbari cheie și inspaimantatoare in lume pentru anul 2023. Nostradamus – au fost o carte de bord in intreaga lume timp de aproape cinci secole. An de an, interesul pentru catrenele clarvazatorului, adunate in centurii și almanahuri astrologice,…

- Politia orasului New York a arestat o femeie care a patruns prin efractie luni dimineata in apartamentul lui Robert De Niro din cartierul Upper East Side si a incercat sa fure cadouri de sub bradul de Craciun, potrivit politiei si relatarilor din presa, informeaza Agerpres.

- Nusret Gokce, supranumit Salt Bae, a fost pe stadion la finala Campionatului Mondial dintre Argentina și Franța , 3-3 și 4-2 dupa penalty-uri. Bucatarul turc a fost pe teren la final și a s-a pozat cu noii campioni mondiali. Salt Bae chiar a avut privilegiul de a ține in mana trofeul Cupei Mondiale,…

- Marocanii au sarbatorit pe strazile din Franta calificarea in semifinalele Cupei Mondiale, in urma victoriei in fata Portugaliei. Au fost inregistrate si incidente, fortele de ordine intervenind cu gaze lacrimogene. Tineri fani marocani ataca polițiștii in aceasta seara pe Champs Elysees, strada principala…

