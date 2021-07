Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, vineri seara, intr-un accident produs pe Autostrada Bucuresti – Pitesti, dupa ce masina condusa de sotul ei a intrat sub remorca unui TIR. Barbatul a scapat cu viata, dar este in stare de soc. Femeia a fost decapitata, iar surse din ancheta spun ca la fata locului nu s-au gasit urme…

- Un sibian in varsta de 54 de ani, aflat sub influenta alcoolului, a accidentat o femeie si a fugit, apoi a intrat cu masina intr-un copac. Potrivit Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu, politistii au constatat ca barbatul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, avand o concentratie de 1,13 mg/l…

- In aceasta dimineața, un cumplit accident a avut loc la Rastolița, județul Mureș, la trecerea la nivel cu calea ferata, in care un autoturism a fost izbit puternic de un tren. Din nefericire, in ciuda eforturilor depuse de catre echipajele de salvare sosite la fața locului in aplicarea manevrelor de…

- Simona Lazar, o femeie din Buzau, in varsta de 40 de ani, a fost gasita moarta, in propria mașina, dupa ce fusese data disparuta cu cateva zile in urma. Cadavrul a fost descoperit in autoturismul ce era parcat intr-o zona necirculata a orașului. Femeia lucra ca infirmiera la secția ATI a Spitalului…

- O femeie din Bucuresti a vrut sa insceneze un accident pe Calea Grivitei, insa nu si-a dat seama ca este filmata, iar politistii i-au deschis un dosar penal dupa ce au vazut imaginile, transmite Antena3.ro Femeia a vrut sa insceneze un accident si s-a aruncat pe sosea, chiar in fata unei masini. Șoferul…