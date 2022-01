Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 74 de ani s-a simțit rau, joi, intr-o statie de autobuz din Brașov. Medicii nu au putut decat sa constate decesul, conform Mediafax. Conform IPJ, Secția 3 Poliție a fost sesizata joi ca o femeie aflata in stația RATBV „Vlahuța" acuza stari de rau și cere asistența medicala.Medicii…

- Un sofer din judetul Galati, de 42 de ani, a pierdut controlul volanului, a intrat in coliziune cu o statie pentru transport public si apoi s-a izbit de un stalp de iluminat, care s-a rupt si a cazut peste masina. In urma impactului, barbatul a decedat.

- Articolul VIDEO Polițiști raniți in timp ce aplanau un scandal. O femeie agresata de soț ceruse ajutor prin apel la 112 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Doi polițiști au fost raniți in timp ce incercau sa separe de familie un barbat extrem de agresiv. Femeia și cei doi copii, din Lipia, erau…

- O femeie de 75 de ani din județul Valcea a murit dupa ce a fost atacata de cainii vecinului sau. Barbatul este cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor, iar medicii ajunși la fața locului i-au acordat ingrijiri medicale femeii, insa victima a decedat ulterior.

- O femeie in varsta de 67 de ani din localitatea Draxini, comuna Balușeni, județul Botoșani, a fost gasita moarta, dupa un incendiu care i-a cuprins casa. Victima avea probleme locomotorii și nu s-a putut salva, iar pompierii au intervenit in ajutorul ei, dar a fost prea tarziu. Potrivit unui reprezentant…

- Polițistul local facea parte dintr-un echipaj aflat intr-o misiune de verificare a masurilor anti-COVID și a observat o femeie, in stație, fara masca de protecție, obligatorie in toate spațiile publice inchise sau deschise.Cand acesta i-a pus in vedere ca trebuie sa poarte masca și ca lipsa acesteia…