- O explozie puternica a avut loc luni noaptea, linga orașul britanic Oxford, dupa ce un fulger a lovit un rezervor uriaș cu biogaz de la o fabrica de deșeuri și a provocat un incendiu, scrie digi24.ro. Mii de locuitori au vazut mingea imensa de foc, iar unii au ramas și fara electricitate. Alți martori…

- Autoritațile romane au intrat in alerta, miercuri dimineața. O explozie s-a produs miercuri dimineața intre Sulina și Canalul Bistroe, la aproximativ 25 de mile in larg, la o nava sub pavilion Togo. Autoritațile romane au evacuat marinarii de pe nava și urmeaza sa ii aduca in Sulina, pentru ingrijiri…

- O explozie a avut loc miercuri dimineata, la bordul unei nave aflate in zona Sulina, iar echipajul a fost preluat de echipele de interventie si adus in siguranta in port. Nava se afla sub pavilion Togo și ar fi lovit o mina marina.

- Explozie la bordul unei nave de marfa sub pavilion Togo, la Sulina. 12 persoane au fost evacuate. Potrivit Antena 3, este vorba de o explozie la sala motoarelor a navei, dupa ce aceasta ar fi lovit o mina marina. The post BREAKING A lovit o mina marina? Explozie la bordul unei nave appeared first on…

- O explozie a avut loc in mare, luni dimineața, in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești, transmite ISU Dobrogea. Conform sursei citate, este posibil sa fie vorba de o mina marina. Mai multe echipaje de salvatori intervin la fața locului. UPDATE 12:25: Autoritațile au impus linie de protecție…

- O explozie s-a produs in urma cu puțin timp la Costinești. Explozia ar fi fost produsa de o mina marina, care s-a lovit de faleza din dreptul Hotelului Forum. Din cate se pare, o alta mina ar pluti in larg, in aceeași zona. Reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei și ISU Dobrogea investigheaza evenimentul…

- In urma impactului, autotrenul s-a rasturnat, informeaza autoritațile. Din fericire, ambii conducatori ai vehiculelor implicate au scapat fara rani și nu au necesitat ingrijiri medicale. Cu toate acestea, era clar ca situația era una critica și periculoasa, in special datorita incarcaturii autotrenului.…

- O explozie cosmica rara, cunoscuta sub numele de kilonova (sau macronova), a fost detectata de Telescopul Spațial James Webb (JWST) de la NASA. Ciocnirea dintre doua stele neutronice este atat de puternica incat poate crea aur, platina și uraniu in Univers.