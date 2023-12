Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a vizitat azi Liceul "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc și a declarat ca internatul acestuia, care s-a prabusit ieri (luni), nu a fost expertizat din punct de vedere seismic. Ministerul Educatiei va oferi ajutor, in limita competentelor si resurselor sale, pentru ca…

- Prabușirea internatului Liceului "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc a surprins patru persoane, rezidente in cladire: trei fete, doua in varsta de 16 ani și o alta de 17 ani, și un baiat tot in varsta de 17 ani. In urma activitaților de excavare manuala a molozului, s-a reușit extragerea in siguranța…

- Eleva de 17 ani de la Liceul „Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc internata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures dupa prabușirea unui perete al caminului este in stare critica. Medicii sunt foarte rezervati.

- Reprezentantul firmei de construcții implicate in lucrarile de amenajare a terenului din jurul cladirii internatului Liceului "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc susține ca nu știa de prezența persoanelor in interiorul cladirii.

- O fata de 17 ani este in stare critica la Spitalul de Urgenta din Targu-Mures, o alta a fost operata la Odorheiu Secuiesc, iar ce de-a treia ranita a fost in stare de soc, in urma prabusirii partiale a cladirii internatului Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc. „Pacienta a ajuns in stare grava,…

- Este vorba despre ultima dintre victimele recuperate de salvatori, care din pacate nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Inainte, alte 3 persoane au fost recuperate de sub daramaturi, una in stare grava, inconștienta, dar care a raspuns manevrelor de resuscitare, una semiconștienta și una conștienta.…

