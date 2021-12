Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, vineri, ca testarea cu teste pe baza de saliva de catre personal medical - asa cum cer unele organizatii ale parintilor - ar bloca din start procedura, intrucat nu exista in scoli acest personal specializat.

- O familie ucisa de Covid, in Giurgiu: Mama, tata si fiu au murit in aceeasi zi, rapusi de virus. O adevarata drama intr-o familie din Giurgiu. Mama, tata si fiul de 36 de ani s-au stins toti din viata, in aceeasi zi, de Covid la Spitalul Județean, pe 13 octombrie. Niciunul dintre ei nu era vaccinat.…

- Concurența uriașa pentru posturile scoase la concurs la doua secții ale Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Sunt disponibile in total 15 posturi in cadrul secțiilor ATI 2 și Neurologie. Sunt scoase la concurs trei posturi de infirmier debutant la Secția ATI 2, 5 posturi de asistent medical…

- Un barbat de 35 de ani din Targu Jiu a fost gasit, marți, impușcat in cap, pe scaunul din dreapta a mașinii sale parcata langa Spitalul Județean de Urgența, potrivit Mediafax. Personalul medical de la UPU Targu Jiu a anunțat polițiștii ca cei de la SMURD Gorj au gasit in fața spitalului un barbat impușcat…

- Șefii Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au aprobat incadrarea a 14 asistenți medicali principali in baza unui contract de prestari servicii. Personalul medical este necesar Compartimentului ATI COVID, din cadrul Secției Boli Infecțioase. In data de 27 septembrie va avea loc o selecție de…