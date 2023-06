Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete ucrainene au anuntat vineri ca au interceptat o conversatie telefonica ce dovedeste ca un ”grup de sabotaj” rusesc a aruncat in aer barajul hidrocentralei de la Kahovka, in sudul Ucrainei, transmite Reuters. Distrugerea barajului, produsa marti, a dus la inundarea unor mari suprafete…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat joi (8 iunie) zona inundata de sud a Hersonului pentru a discuta despre operațiunile de urgența, dupa inundațiile cauzate de distrugerea barajului imens de la Kakhovka. Moscova, care a lansat o invazie pe scara larga a Ucrainei in februarie 2022, și…

- Ucraina a cerut marti o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ceea ce a numit un „atac terorist rusesc” asupra barajului de la hidrocentrala Kahovka din sudul Ucrainei, relateaza Reuters. Kievul cere ca incidentul sa fie discutat si de Consiliul guvernatorilor AIEA,…

- Distrugerea barajului Kakhovka din sudul Ucrainei reprezinta o amenințare pentru centrala nucleara Zaporojie, dar situația este sub control, a declarat marți agenția de stat ucraineana pentru energie atomica.Agenția Internaționala pentru Energie Atomica, instituția de supraveghere nucleara a ONU,…

- Comandamentul de sud al fortelor armate ucrainene a declarat ca ocupanții ruși au aruncat in aer barajul Nova Kahovka din regiunea ocupata Herson. Videoclipuri neverificate pe retelele sociale au aratat explozii intense in jurul barajului si apa care iese in valuri. Barajul, cu o inaltime de 30 de metri…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti, 30 mai, mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri, 31 mai, Reuters și Hotnews . Casa…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, aliatul fidel al lui Vladimir Putin, lanseaza noi amenințari, de data aceasta la adresa Coreei de Sud, care a anunțat ca ar putea sa-și extinda sprijinul pentru Ucraina dincolo de ajutorul umanitar și economic, daca aceasta va fi supusa unui atac civil pe…