O companie din Silicon Valley va crea 1000 de locuri de muncă în Iași, București, Cluj-Napoca și Timișoara HTEC Group, companie de servicii de tehnologie, consultanța și software, inființata in Serbia și cu sediu in Statele Unite ale Americii, va crea pana la 1000 de noi locuri de munca in patru orașe din Romania – București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. Astfel, HTEC Group introduce pe piața romaneasca tehnologii de ultima ora și ofera deschidere catre proiecte impresionante, desfașurate alaturi de companii lider la nivel mondial. Compania cu sediu in Silicon Valley și-a anunțat angajamentul de a crea oportunitați captivante de dezvoltare profesionala, talentul local din IT urmand a se implica in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

