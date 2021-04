Stiri pe aceeasi tema

- Problemele din sectorul asigurarilor au fost discutate astazi la Consiliul Suprem de Securitate. Un anunț in acest sens a fost facut de catre șeful statului, Maia Sandu, pe pagina sa de facebook, dupa ședința CSS.

- Elevii din clasa a XII-a si absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat pot aplica pentru unul dintre locurile alocate Serviciului Roman de Informatii la studiile universitare de licenta din domeniul tehnic, susținute la Academia Tehnica Militara „Ferdinand I” din București si la Academia Fortelor…

- ”Groupama Asigurari, unul dintre liderii pietei de asigurari din Romania, a inregistrat anul trecut o crestere de 30% fata de 2019 pe linia asigurarilor de viata (individuale si de grup), valoarea totala a primelor brute subscrise pe aceasta linie fiind de 46 milioane lei. La aceasta evolutie, pe un…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a primit anul trecut 41.544 petitii si informari de neconformitate pentru piata asigurarilor – reasigurarilor, in crestere cu 61,78% fata de numarul petitiilor inregistrat in anul 2019, iar ponderea cea mai mare o are clasa de asigurari obligatorii de raspundere…

- Piața asigurarilor din Romania a crescut anul trecut cu 5% fața de 2019 Foto: Agerpres. Piața asigurarilor din România a crescut anul trecut cu 5% fața de 2019, creșterile fiind înregistrate inclusiv pentru segmentul polițelor auto RCA și CASCO. Restricțiile de circulație…

- Piata asigurarilor din Romania a avut o pondere de 2,3% din PIB, in 2020, iar primele brute subscrise s-au ridicat la 11,5 miliarde de lei, in crestere cu circa 5% fata de anul 2019, a anuntat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) susține decontarea pe piața asigurarilor și continuarea masurilor din ultimile doua luni ale ASF. Doar astfel, piața va intra in normalitate. Astazi sunt zeci de mii de dosare neplatite. Decontarea directa este benefica…

- Zvonurile conform carora LG nu are de ales si va iesi de pe piata smartphone-urilor, care circula in ultimul an si sunt constant dezmintite, ar putea deveni realitate chiar anul acesta. Angajatii diviziei mobile LG au primit zilele trecute un email de la seful companiei, Kwon Bong-seok, in care acesta…