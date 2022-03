Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile armatei ruse asupra capitalei Kiev si a orasului Harkov au continuat peste noapte. La Harkov, fortele rusesti au aruncat in aer substatii, a declarat primarul orasului Ihor Terekhov. Se pare ca aceste atacuri au cauzat probleme in alimentarea cu energie electrica si apa. In acelasi timp, trupele…

- "Mama, sunt in Ucraina. Aici este un adevarat razboi. Mi-e teama. Bombardam toate orașele... chiar și țintim civili. Ni s-a spus ca ne vor aștepta cu bucurie, dar ei se arunca sub roțile tancurilor ca sa nu ne lase sa trecem. Ne numesc fasciști. Mama, este atat de greu.", este mesajul citit de ambasador.Atacurile…

- Atacurile armatei ruse asupra capitalei Kiev si a orasului Harkov au continuat peste noapte, transmite marti dpa. La Harkov, fortele rusesti au aruncat in aer substatii, a declarat primarul orasului Ihor Terekhov, citat de agentia de presa Ukrinform. Se pare ca aceste atacuri au cauzat probleme in alimentarea…

- #BREAKING : "The column of the Russian military was destroyed under the SMS of the Sribnim Chernihiv region". (1/2 video) #UkraineUnderAttack #UkraineInvasion #UkraineWar pic.twitter.com/nrzsTGPY2G — Update Ukraine situation ???????? (@_conflitfrance) February 27, 2022

- Armata rusa a intrat in Harkov al doilea oraș ca marime al Ucrainei, iar luptele sunt in desfașurare, a anunțat duminica dimineața administrația regionala, informeaza BBC . Autoritatile de la Harkov, al doilea cel mai mare oras al Ucrainei, situat in nord-estul țarii, au anuntat duminica o „patrundere”…

- UPDATE 03.30 Rusia iși inchide spațiul aerian pentru avioanele din țarile baltice: Lituania, Letonia, Estonia, alaturi de Slovenia. UPDATE 03:00 Casa Alba confirma lansarea in zilele urmatoare a unui task-force, grup transatlantic, pentru inghețarea activelor oligarhilor ruși. In plus, confirma ca SUA,…

- Armata din Ucraina lupta din greu pentru țara. In aceasta dimineața, o intreaga coloana militara rusa a fost anihilata de trupele ucrainene, in apropiere de Kherson. Primele imagini cutremuratoare de la atac!

- Fotografii agenției naționale de știri ucrainene, Ukrinform, au realizat mai multe imagini de pe strazile din Harkov, aflat in nord-estul țarii și care are o populație de circa 1.4 milioane de locuitori.Cel de-al doilea mare oraș al Ucrainei a fost și el joi ținta atacurilor cu rachete ale Rusiei. Iar…