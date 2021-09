Stiri pe aceeasi tema

- La trei ani de la autodistrugerea in direct, opera „Girl with Balloon” a artistului stradal Banksy este scoasa la vanzare de Sotheby’s Londra, intr-o sesiune care va avea loc pe 14 octombrie. Pretul a fost multiplicat de patru ori. ”Girl with Balloon”, celebra lucrare a lui Banksy care s-a autodistrus…

- Un exemplar original rarisim al Constitutiei americane ratificate la 17 septembrie 1787 la Philadelphia va fi scos la licitatie in curand la New York pentru o valoare estimata intre 15 si 20 milioane de dolari, a anuntat vineri casa de licitatie Sotheby's, potrivit AFP. Sotheby's expune pana…

- Un exemplar original rarisim al Constitutiei americane ratificate la 17 septembrie 1787 la Philadelphia va fi scos la licitatie in curand la New York pentru o valoare estimata intre 15 si 20 milioane de dolari, a anuntat vineri casa de licitatie Sotheby's, potrivit AFP. Sotheby's expune pana…

- O palarie purtata de Napoleon Bonaparte și care are inclusiv urme de ADN ale imparatului francez va fi scoasa la licitație in Hong Kong, relateaza Reuters.Palaria bicorn, cunoscuta pentru forma specifica a fost expusa in Hong Kong și va fi mutata la Paris și apoi la Londra.

- O palarie purtata de Napoleon Bonaparte și care are inclusiv urme de ADN ale împaratului francez va fi scoasa la licitație în Hong Kong, relateaza Reuters. Palaria bicorn, cunoscuta pentru forma specifica a fost expusa în Hong Kong și va fi mutata la Paris și apoi la Londra.…

- Statele Unite au anuntat marti ca vor acorda Myanmarului un ajutor de peste 50 de milioane de dolari, cresterea numarului de cazuri de Covid-19 agravand criza umanitara din aceasta tara din sud-estul Asiei dupa puciul militar care a avut loc la inceputul acestui an, transmite Reuters. Departamentul…

- Fondatorul si presedintele Amazon.com, Jeff Bezos, va dona 200 de milioane de dolari Smithsonian Institution, pentru extinderea National Air and Space Museum si finantarea unui nou centru educational, aceasta fiind cea mai mare donatie primita de muzeu de la infiintarea sa, in 1846, transmite Reuters.…

- Un exemplar sigilat al legendarului joc video ''Super Mario'' pentru consola Nintendo 64 a fost vandut duminica pentru 1,56 milioane de dolari, o suma record pentru un joc video, potrivit casei de licitatii americane Heritage Auctions, informeaza AFP.