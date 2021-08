Stiri pe aceeasi tema

- Shahrbanoo Sadat, o regizoare afgana in varsta de 31 de ani, premiata in 2016 in sectiunea Quinzaine des Realisateurs de la Cannes, a reusit sa fuga din Kabul cu ajutorul guvernului francez, a informat luni compania de productie Adomeit Film, citata de EFE. "Anuntam ca regizoarea afgana Shahrbanoo…

- Dora, Rosie si Snowbear, cei trei caini din rasa Cocker Spaniel ai actritei Tilda Swinton, care apar alaturi de vedeta in pelicula ''The Souvenir: Part II'', proiectata in cadrul sectiunii Quinzaine des Realisateurs, sunt castigatorii ex aequo ai Palm Dog 2021, un premiu independent…

- Patru filme romanești, de lungmetraj și scurtmetraj, care au premiera internaționala in cadrul Festivalului de la Cannes, vor fi prezentate la ANONIMUL IIFF, intre 9-15 august, la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, inforemaza Mediafax. „Intregalde”, cel de-al șaptelea film semnat de Radu Muntean,…

- Festivalul Internațional de Film Transilvaniamai - TIFF este mai mult ca niciodata fidel misiunii sale de a promova și susține dezvoltarea cinematografiei autohtone. Un numar impresionant de 45 de titluri, dintre care 32…

