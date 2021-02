O casă a explodat la Timișoara – un om, prins sub dărâmături ISU Timiș a fost solicitat, jout, la ora 17:46, sa intervina pentru salvarea unei persoane blocata sub daramaturi, pe strada Zavoi din Timișoara. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat ca s-a produs o explozie la un imobil aflat intr-o curte comuna. In urma exploziei, o victima de sex masculin a ramas blocata sub daramaturi. Pompierii au intervenit de urgența pentru extragerea victimei și au predat-o conștienta unui echipaj medical SAJ sosit la fața locului. 18 pompieri au intervenit de urgența cu 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, 2 autospeciale de descarcerare, un container… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

