O căprioară lovită de o mașină în Făget, salvată de un polițist rutier

&"Astazi dimineața a fost un incident rutier pe drumul de la Sfântul Ioan. O mașina, a lovit, din fericire ușor, o caprioara. Incidentul a fost anunțat la 112 și la fața locului s-au constatat o mașina care nu prezenta avarii și o caprioara în stare de șoc&", a anunțat comunitatea Info Trafic Județul Cluj. Polițiștii din cadrul biroului rutier au ajutat caprioara lovita pâna la sosirea celor abilitați sa gestioneze situația atunci când este implicat un animal salbatic într-un accident rutier. Unul dintre polițiști… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

