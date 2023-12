O ''brutărie-închisoare'', descoperită de arheologi la Pompeii O "brutarie-inchisoare", in care sclavii erau tinuti inchisi si obligati sa produca piine, a fost descoperita de arheologi in ruinele orasului antic Pompeii, distrus in anul 79 d.Hr. de eruptia Muntelui Vezuviu. Sapaturile, efectuate intr-o casa, au scos la iveala "o incinta ingusta, fara vedere la exterior, dotata cu ferestre mici cu gratii de fier pentru a lasa sa intre lumina", a anuntat int Citeste articolul mai departe pe noi.md…

