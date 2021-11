Stiri pe aceeasi tema

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 9.463.782 de teste RT-PCR și 2.983.812 teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.764 de teste RT-PCR (10.872 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.982 la cerere) și 31.953 de teste rapide antigenice,…

- Polițiștii de la Serviciul Județean Anticorupție Satu Mare fac joi noua percheziții domiciliare pe raza județelor Satu Mare și Maramureș la polițiști și la alte persoane intr-un dosar in care se fac ce...

- Creșterea alarmanta a numarului de infectați din județul Timiș provoaca decizii cu care mulți timișoreni nu sunt deacord, dar cu care trebuie sa se obișnuiasca. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu, astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș au fost inregistrate 83 noi imbolnaviri cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi de la inceputul pandemiei ridicandu-se la 22.472. Totalul celor care si-au pierdut viata din aceasta cauza se ridica la 1.133.…

- Romanca Simona Halep a coborat trei pozitii fata de saptamana trecuta si ocupa locul 14 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni. Lider incontestabil este australianca Ashleigh Barty, urmata de belarusa Arina Sabalenka si de Karolina Pliskova (Cehia).…

- In județul Vrancea, in data de 16 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 712 persoane in carantina la domiciliu; 159 persoane in izolare la domiciliu; 94 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 8 persoane sunt internate la ATI,…

- Comuna Seica Mare din judetul Sibiu inregistra, sambata, o rata de infectare de 10,60 la mie. Duminica, acest indicator a ajuns la 11,15 la mie. Aceasta localitate a a fost plasata in carantina pana in 26 septembrie. ”Astazi, 12 Septembrie a.c. a avut loc sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Un barbat din Vietnam a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru ca a incalcat regulile de carantina din tara lui si a transmis maladia COVID-19 mai multor persoane, informeaza AFP. Van Tri, in varsta de 28 de ani, a fost gasit vinovat pentru "raspandirea unor boli infectioase periculoase…