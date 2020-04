Stiri pe aceeasi tema

- Sectia ORL a Spitalului Județean de Urgența Ramnicu Valcea a fost inchisa, luni, dupa ce asistenta sefa a fost diagnosticata cu noul coronavirus. 27 de angajati ai spitalului au fost testati si asteapta sa afle daca au luat si ei virusul, anunța MEDIAFAX.Potrivit unor surse din cadrul SJU…

- Un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ''Mavromati'', care a fost confirmat cu virusul COVID-19, este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor dupa ce a mers la serviciu, desi trebuia sa se afle in izolare la domiciliu, a declarat,…

- O asistenta din Marea Britanie s-a sinucis la serviciu, dupa ce opt persoane au murit din cauza coronavirusului. Conform The Mirror, tanara avea doar 20 de ani și se pare ca și-a pus capat zilelor la serviciu, inghițind o supradoza de medicamente.

- O persoana venita recent din Belgia si care avea obligatia sa stea in izolare la domiciliu a fost depistata de politistii de la Transporturi Feroviare Prahova intr-un tren pe ruta Ploiesti - Bucuresti.

- O asistenta medicala din Jesolo, Venetia, care trata pacienți cu noul coronavirus s-a sinucis, la varsta de 49 de ani, anunta cotidianul italian La Reppublica.Asistenta medicala care lucra cu pacienti bolnavi de coronavirus s-a sinucis, potrivit cotidianului italian La Reppublica citat de…

- O femeie este izolata la domiciliu, dupa ce in urma cu cateva zile a revenit in Romania dintr-o deplasare pe care a facut-o in China, au anunțat oficialii Directiei de Sanatate Publica Salaj.