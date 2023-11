O artistă din Rusia a fost condamnată la închisoare pentru că a înlocuit etichetele cu prețuri dintr-un supermarket cu mesaje anti-război Muziciana și activista Sasha Skochilenko, in varsta de 33 de ani, din Sankt Petersburg, a primit o condamnare la șapte ani intr-o colonie penala pentru raspandirea de „informații false” despre armata rusa, relateaza BBC. Tanara se afla in detenție din aprilie 2022.Skochilenko a protestat la cateva saptamani dupa invazia lansata de Rusia in Ucraina, inlocuind etichetele cu prețuri dintr-un supermarket din Sankt Petersburg cu mesaje impotriva razboiului.„Armata rusa a bombardat o școala de arta din Mariupol. In jur de 400 de persoane se ascundeau inauntru”, „Strabunicul meu nu a luptat in cel de-al… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directia principala de informatii din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii (GUR) a denuntat luni o presupusa operatiune a Moscovei constand in predarea catre Hamas a unor arme occidentale capturate de fortele ruse in Ucraina pentru a-i acuza pe ucraineni ca ar fi revandut arme primite din Occident…

- Gruparea paramilitara rusa Wagner, activa in Ucraina si in Africa, a semnat in anul 2022 un contract cu o societate chineza pentru achizitia a doi sateliti de observatie si comandarea de imagini, ceea ce a oferit acestei grupari o capacitate sporita de culegere de informatii, relateaza joi, 5 octombrie,…

- Elvetia si-a vandut in perioada scursa de la jumatatea anilor '90 circa 1.800 din cele aproximativ 8.000 de buncare construite de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial si pana la incheierea Razboiului Rece, dar a decis acum sa inceteze aceasta practica in urma razboiului din Ucraina.

- Ministerul de Afacerilor Externe (MAE) a anunțat miercuri, 13 septembrie, intr-un comunicat de presa, ca il va convoca de urgența pe ambasadorul rus in țara noastra, dupa ce noi fragmente ale unei drone similare celor folosite de armata rusa au fost gasite in județul Tulcea.De asemenea, MAE anunța ca…

- Celebrul prezentator și comediant din Belarus, Dmitri Șepelev, a decis sa se poziționeze de partea agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. Acesta a aparut in orașul Mariupol ocupat de armata lui Putin, aflat in ruine, pentru a filma o noua emisiune pentru televiziunea rusa. Șapelev și-a inchis cu prudența…

- Armata rusa a „invațat in mod activ” de la forțele ucrainene in timpul contraofensivei, a declarat thinktank-ul Institutul Regal al Serviciilor Unite pentru Studii de Aparare și Securitate (RUSI), care noteaza ca, in urma acestei evoluții, Ucraina a pierdut o parte din avantajele sale pe campul de lupta,…

- BAE Systems, cea mai mare companie britanica din domeniul apararii, a anuntat joi ca a infiintat o unitate in Ucraina si a semnat acorduri cu guvernul pentru a spori aprovizionarea Kievului cu arme si echipamente. Intrebat despre aceasta decizie a BAE Systems, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Daca ultimul capitol al lui Evgheni Prigojin a fost intr-adevar scris, el a trait așa cum se pare ca a murit: in mod violent, extravagant și in centrul scandalului, remarca CNN . Șeful grupului de mercenari Wagner, care in urma cu exact doua luni a condus o revolta eșuata impotriva Kremlinului, se…