- SURPRIZA… Cadrele medicale de la Centrul de Transfuzie Sanguina din Barlad au avut o zi extraordinar de frumoasa! S-au trezit ca, in urma campaniei de donare, facuta recent prin mass media, pentru ca exista o lipsa mare de sange, insuși Moș Craciun a intrat in CTS, pentru a dovedi ca are “sange in…

- Ieri, 07.12.2022, o femeie in varsta de aproximativ 70 de ani, a fost gasita decedata in localitatea Vișani, din județul Iași. Se pare ca aceasta avea pe corp urme de mușcaturi de animale. Cel mai probabil fiind vorba despre caini. Polițiștii au intrat pe fir, au deschis un dosar penal pentru ucidere…

- UPDATE: „In data de 12 noiembrie, la ora 11.54 se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgențe un pacient, adus din loc public de catre echipajul SAJ, victima unui accident rutier. Pacientul este conștient, stabil hemo-dinamic și prezinta un traumatism cranio-cerebral și coloana lombara. Dupa anamneza…

- UPDATE: “In data de 30.10.2022, in jurul orei 18.00, se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgente doua victime ale unui accident rutier, sot și soție, ambii din Zorleni. Barbatul, in varsta de 37 de ani, prezinta un Traumatism cranio-cerebral fara pierdere de cunoștința și o contuzie de umar stang.…

- CULMEA ȘOFERIEI… Un tanar de 21 de ani, din orașul Murgeni, a depașit pe DN 24, pe raza localitații Simila, o autoutilitara, iar la revenirea pe sensul de mers (dinspre Vaslui spre Barlad) a lovit o mașina cu numar de Galați, in care se aflau trei persoane: soț, soție și mama șoției. Din impact a […]…

- MUZICA… Autoritatile locale vor organiza un spectacol in memoria compozitorului Marcel Iorga. Se va numi „Armonii de toamna” si va avea loc pe 23 octombrie, ora 18:00, la Centrul de Afaceri. Printre invitatii speciali ai evenimentului se numara Doina Morosanu si Daniela Raduica, doua dintre interpretele…

- POFTITI LA TEATRU… Actorii Teatrului „V.I.Popa„ va invita joi, 20 octombrie, de la ora 18.30, la spectacolul „Guppy„, de Vasilii Sigariov. Este un text al carui titlu vine de la porecla data personajului principal, Tamara, de catre sotul ei, Guppy, reprezentand un mic peste de acvariu, capabil sa supravietuiasca…

- UPDATE: ACCIDENT… Cele patru persoane, victime in accidentul eptrecut dimineața la Codaești erau pelerini ce veneau de la Iași, de la Sfanta Parascheva. Se pare ca, din cauza oboselii, persoana aflata la volan a adomit și mașina a parasit partea carosabila. Medicii sosiți la fața locului i-au gasit…