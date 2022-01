NYT: Președintele SUA ia în considerare trimiterea a mii de soldați americani în Europa de Est Președintele Joe Biden ia in considerare trimiterea catorva mii de soldați americani in Europa de Est și țarile baltice, precum și a unor nave de razboi și avioane, in ceea ce ar reprezenta o schimbare majora fața de poziția sa reținuta pana acum fața de Ucraina, scrie The New York Times care citeaza sub acoperirea anonimatului oficiali ai administrației de la Washington. Joe Biden a avut sambata, la reședința de la Camp David, o intalnire cu oficiali de rang inalt ai Pentagonului, care i-au prezentat mai multe opțiuni de mutare a unor efective militare americane mult mai aproape de Rusia. Opțiunile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

