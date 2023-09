Stiri pe aceeasi tema

- Contraofensiva initiata de armata de la Kiev incepand din luna iunie are "obiectivul" de a elibera intreaga Ucraina, "indiferent cat va dura", a declarat pentru AFP seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba."Obiectivul nostru este victoria, victoria sub forma eliberarii teritoriilor noastre in interiorul…

- Contraofensiva ucraineana se confrunta partial cu dificultati din cauza capacitatii Rusiei de a bruia dronele, potrivit oficialilor militari. Oleksandr Tarnavskyi, comandantul fortelor ucrainene din sud, a declarat ca rusilor li se provoaca pierderi grele, dar este clar ca progresul este lent, relateaza…

- Contraofensiva armatei ucrainene, declansata in iunie, nu a avut succes in fata rezistentei apararii ruse in sudul si in estul Ucrainei, a declarat Putin, intr-un interviu difuzat duminica de postul de televiziune Rossia-1, citat de AFP.

- Fortele ucrainene isi continua contraofensiva in zona Tavria din sudul Ucrainei, unde in ultimele 24 de ore au distrus cinci depozite de munitii si aproximativ 50 bucati de echipamente si tehnica militara rusa, a anuntat joi armata ucraineana, potrivit EFE. CITESTE SI BREAKING NEWS FOTO-VIDEO - A…

- Pe fondul ”zgomotelor” – oricum pe cale de a se risipi – provocate de grupul de mercenari Wagner in weekend-ul trecut, in sudul și estul Ucrainei continua luptele dupa ce, la 24 iunie, Ministrul ucrainean al Apararii a anunțat o intensificare a operațiunilor de contraofensiva pe mai multe direcții.…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat joi seara, la Oradea, ca Ucraina va izbandi in razboi si ca va face parte din familia democratiilor occidentale, situatie in care si Republica Moldova are o sansa mai buna sa evadeze din „capcana geografiei si istoriei de pana acum”. „Suntem…

- Moscova a susținut marți, 6 iunie, ca a respins, dupa trei zile de lupte, contraofensiva mult-așteptata a Kievului in estul Ucrainei, potrivit presei ruse de stat, scrie The Moscow Times."Timp de trei zile, regimul ucrainean a lansat o ofensiva indelung promisa in diferite puncte de-a lungul liniei…

- Generalul David Petraeus a declarat ca contraofensiva ucraineana este „foarte impresionanta” și poate avea succes, adaugand ca ucrainenii sunt „hotarați sa iși elibereze țara”, transmite The Guardian. Petraeus, care a fost director al CIA și a condus inainte forțele internaționale in Irak și Afganistan,…