NVIDIA GeForce NOW a împlinit 3 ani şi vine cu recompense pentru fani NVIDIA ne anunta ca faimosul sau serviciu de cloud gaming GeForce NOW a implinit 3 ani de existenta, sau mai bine zis 3 ani de cand a iesit din beta. Asta se intampla pe 4 februarie 2020, iar aniversarea vine cu recompense si lansarea a zeci de jocuri. 25 de jocuri noi vin pe platfoma de cloud gaming si asta se intampla in aceasta luna. GeForce NOW a strans in acesti 3 ani peste 700 de miloioane de ore de streaming din cloud, 50 de titluri cu RTX ON si DLSS, dar si o librarie de peste 1500 de jocuri. Are peste 30 de centre de date in toata lumea, cu parteneri GeForce NOW in Turcia, Japonia, America… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

