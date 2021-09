Nunţile în localităţile cu incidenţă mare a cazurilor de COVID se vor face pe baza certificatului verde Premierul Florin Citu a propus ca in cazul nuntilor deja programate in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 depașește pragul de 3 la mie sa se foloseasca certificatul verde. „Sunt nunti programate in perioada urmatoare in zone unde deja se vede ca ajungem la 3 la mie. Propunerea mea este (…) si as vrea sa ne asiguram ca aceste nunti nu sunt anulate – ar trebui sa folosim certificatul verde pentru aceste nunti, daca se poate, ca oamenii nu mai pot sa-si modifice data de la o saptamana la alta si atunci as propune ca pentru nuntile care sunt deja programate si sunt in zone unde incidenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Premierul Florin Citu a propus ca in cazul nuntilor deja programate in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 depașește pragul de 3 la mie sa se foloseasca certificatul verde. El a cerut, totodata, ca numarul paturilor dedicate pacienților COVID sa fie dublat, pana la 1.600 de locuri.

