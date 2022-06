Stiri pe aceeasi tema

- Peticire marca administrației Kovacs-Keizer din Carei! De ce așa? Pentru ca de atat sunt in stare, mai mult nu știu. Cațiva muncitori de la Primaria Carei se chinuie sa peticeasca un covor de asfalt plin de petice. Primarul evazionist Kovacs și viceprimarul pensionar Keizer nu au nimic impotriva. Din…

- Proprietarul cu acte in regula al unui apartament dintr-un bloc de pe Calea Traian din Satu Mare este șicanat constant in instanța de asociația de locatari din care fac parte persoane influente. Pe geamul apartamentului vizat a fost pus un afiș incadrat de steaguri tricolore, pe care scrie ,, Hoție…

- Retromobil Club Romania, filiala Satu Mare, a prezentat azi la Carei o expoziție de automobile de epoca in cadrul Paradei Primaverii. Numeroși careieni au admirat bijuteriile de epoca pe 4 roți. Buletin de Carei

- Careiul a ajuns un municipiu scapat de sub control. Lucrarile de reabilitare drumuri și trotuare se fac doar pentru a se asigura comenzi firmelor de casa pentru ca nimeni nu este interesat de a respecta calitatea investiției. Astazi va prezentam un alt exemplu de cedare a asfaltului, in piața 1 Mai.…

- Biserica Ortodoxa Rusa ar putea fi izolata, dupa ce patriarhul Kiril al Moscovei a binecuvantat invazia rusa in Ucraina. Cea mai semnificativa consecinta este ca multe parohii si preoti din Ucraina s-au distantat de Biserica Ortodoxa Rusa”, a declarat telefonic pentru EFE Thomas Bremer, profesor de…

- Conform acestor date, maine, in regiunea Iași, Vaslui, Roman și Bacau vom avea un risc maxim de prezența a polenului in atmosfera. Pare cea mai afectata zona, din intreaga Europa. Incepe de pe la ora 10 dimineața și ține toata ziua. Pentru cei care va știți cu alergii, preventiv, luam masurile indicate…

- In conformitate cu prevederile art. 5 din OME nr. 3054/2022, desfașurarea simularii probelor scrise ale Evaluarii Naționale in anul școlar 2021-2022 se organizeaza in baza procedurii cu nr. 26572/17.03.2021. Luni, 4 aprilie 2022, s-a desfașurat simularea examenului de Evaluare Naționala pentru clasa…

- ,,In conformitate cu prevederile legale, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „SOMEȘ” al județului Satu Mare desfașoara activitați de inștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare a populației in scopul luarii masurilor necesare privind adapostirea, protecția bunurilor materiale precum și pentru…