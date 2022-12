Numărul turiștilor din Iordania va crește după extinderea locului de botez al lui Iisus Numarul turiștilor care viziteaza Iordania ar putea crește la un milion de vizitatori pe an, daca un proiect propus de 300 de milioane de dolari pentru un „oraș turistic” adiacent a ceea ce se crede a fi locul botezului lui Iisus va merge inainte. Iordania spera ca locul unde Iisus se crede ca a fost botezat va deveni un magnet pentru turiștii religioși, potrivit Reuters. O propunere estimata la 300 de milioane de dolari pentru acest „oraș turistic” a fost propusa și ar sta chiar langa Situl Patrimoniului Mondial UNESCO. Numarul turiștilor ce ajung in Iordania ar crește semnificastiv daca locul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

