- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.769.783.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate 2.796 de…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost, in primul semestru al acestui an, de 195.800, iar cheltuielile acestora s-au ridicat in total la 503,7 milioane de lei, arata datele transmise de Institutul National de Statistica.

- Volumul lucrarilor in constructii a crescut in Romania cu 2,7%, in primele opt luni ale anului in curs fata de aceeasi perioada din 2020, datorita majorarii inregistrate la cladirile noi, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Conform statisticii…

- Valoarea productiei in agricultura a scazut anul trecut cu 15,4% fata de anul anterior, pana 81,4 miliarde de lei in preturi curente, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit datelor INS, productia din sectorul vegetal a scazut cu 21,5%, iar productia…

- Efectivele de bovine din Romania au scazut cu 2,6% (- 50.025 capete) la 1 iunie, la 1,86 milioane capete, fata de aceeasi perioada a anului trecut (1,91 milioane capete), arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Efectivul matca a scazut cu 0,7% la 1 iunie, fata…

- Efectivele de porcine existente in Romania la data de 1 mai 2021 au scazut cu 3,5%, comparativ cu acelasi interval din anul anterior, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, la aceeasi data, efectivul de porcine-matca a scazut cu 3,2%…