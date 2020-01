Numarul firmelor radiate a crescut in 2019 cu 26,71%, comparativ cu anul anterior, ajungand la 101.601, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 12.554 de firme (cu 3,68% mai putine fata de 2018) si in judetele Iasi - 4.994 (plus 59,20%), Cluj - 4.009 (minus 0,37%) si Prahova - 3.617 (plus 37,01%). La polul opus, cele mai putine radieri au fost consemnate in judetele Ialomita, respectiv 783, in crestere cu 29,21% fata de anul anterior, Covasna - 823 (plus 38,32%) si Giurgiu - 895 (plus 3,35%).…