Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.825 de cazuri noi de COVID, potrivit celui mai recent bilanț transmis de autoritați, sambata, 3 septembrie. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe De la debutul…

- 3.221.984 este numarul de cazuri COVID inregistrat pana acum pe teritoriul Romaniei.Ministerul Sanatații va anunța in bilanțul de la ora 13.00 numarul de cazuri de COVID din ultimele 24 de ore.La ultimul bilanț, autoritațile au raportat 2.630 de noi infectari, depistate dupa efectuarea a 17.350 de teste.In…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.865 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID –19), cu 989 mai puține fața de ziua anterioara. 691 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 3.170.726. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. La ultima informare transmisa de Ministerul Sanatații au fost anunțate 7.500 de cazuri noi,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.441 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 28 de persoane au decedat, in ultimele 24 de ore, potrivit Ministerului Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.441 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 1.324 mai…

- La nivel national, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.165 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 1.942 mai puține fața de ziua anterioara. 393 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați. Rata de incidenta la 14 zile e totusi in crestere continua ca tendinta:…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.718 cazuri noi de persoane infectate cu Covid la nivelul tarii, cu 389 mai puține fața de ziua anterioara. 670 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare,…

- DSP anunta ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 143 de noi cazuri COVID la nivelul intregului judet, mai putine decat ieri cand au fost 189 de cazuri. 17 s-au consemnat la persoane sub 18 ani. S-au efectuat 795 de teste, cu 99 mai putin ca ieri, dintre care 541 teste rapide. Sunt si ... The post…