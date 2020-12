Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 a crescut mult in județul Constanța și a ajuns la 7,48 de cazuri la mia de locuitori. In ciuda faptului ca majoritatea localitatilor mari din judetul Ilfov sunt in carantina, ata de infectare la mia de locuitori este de 6,91. In București și Cluj incidența este…

- Ziarul Unirea GRAFIC| Județul Alba CADE pe locul 9 național, la rata incidenței. 4.97 infectați la o mie de locuitori Județul Alba se afla marți, 1 decembrie, pe locul 9 in topul național al incidenței, fiind depașit de județele Arad, Argeș, Brașov, Cluj, Constanța, Ilfov, Sibiu și Municipiul București.…

- Alba coboara pe Locul VI, in topul național al incidenței, fiind depașit astazi, 22 noiembrie 2020, de județele Sibiu cu 8.62, Ilfov 8,17, Cluj cu 7.06, Brașov cu 7.01 și Constanța cu 6.42 infectari la 1000 de locuitori, fața de 6.21 cat inregistreaza județul nostru. Județele in care coeficientul infectarilor…

- Municipiul Bucuresti a inregistrat 1.003 noi infectari cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. In afara de acesta, cele mai multe cazuri nou confirmate de coronavirus fata de ultima raportare sunt Cluj - 606 si Constanta - 422.

- In municipiul Cluj Napoca rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 9, 04 la mia de locuitori, deși cifrele sunt in creștere de la o zi la alta autoritatile judetene au decis amanarea carantinei, potrivit Agerpres.Judetul Cluj se situeaza pe locul doi la nivel national in privinta indicelui…

- Pana astazi, 12 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 334.236 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 224.916 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Direcția de Sanatate Publica București anunța ca incidența cazurilor de COVID-19 la 14 zile in Capitala este de 2,89 la mia de locuitori. Aceste cifre sunt valabile pentru joi, 15 octombrie.Datele folositein stabilirea indicelui sunt urmatoarele:Numar totalde persoane nou pozitivate in ultimele 14 zile…

- Capitala a inregistrat, miercuri, un numar record de 301 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astazi țara noastra a doborat un nou record negativ, fiind raportate in ultimele 24 de ore 1 767 de noi cazuri de infectari. Este a doua oara cand Capitala depașește pragul de 300 de cazuri pe zi. De…