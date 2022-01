Număr mare de accidentări în munți. Salvamontiștii vă recomandă: In perioada vacantei cuprinzand sarbatorile de iarna si primele doua saptamani din anul 2022 pe partiile de schi si imprejurimi din zona Sovata respectiv in munții Calimani și Gurghiu echipa Salvamont Salvaspeo Mureș a intervenit la un numar de 17 de solicitari. Dat fiind numarul mare de accidentari si avertizarea meteo valabila pentru urmatoarea perioada Serviciul Judetean Salvamont Salvaspeo... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

