Numar aproape dublu de turiști in județul Alba in octombrie 2022, fața de aceeași luna din anul trecut | zlatnainfo.ro Direcția de Statistica Alba: ”Sosirile in structurile de primire turistica in județul Alba au crescut cu 85,4% in luna octombrie 2022 fața de luna corespunzatoare a anului 2021” In octombrie 2022, comparativ cu luna corespunzatoare […] The post Numar aproape dublu de turiști in județul Alba in octombrie 2022, fața de aceeași luna din anul trecut | zlatnainfo.ro first appeared on zlatnainfo.ro | stiri zlatna | ziar zlatna .