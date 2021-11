Nuclearelectrica preia Uzina de Uraniu de la Feldioara

Stiri pe aceeasi tema

- S.N. Nuclearelectrica S.A. se afla in portofoliul de companii al Ministerului Energiei, fiind listata la Bursa de Valori Bucuresti.Activitatea principala a S.N. Nuclearelectrica S.A. consta in producerea de energie electrica si termica, prin procedeu nuclear, precum si producerea de combustibil nuclear…

- Peste 10 mii de angajați ai uzinei Dacia vor sta maine in șomaj tehnic Uzinele Dacia de la Mioveni. Foto: Arhiva. Aproximativ 11.000 de salariati ai uzinei Dacia vor ramâne acasa vineri, 8 octombrie, în conditiile în care fabrica este nevoita sa întrerupa activitatea pe…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. intentioneaza sa preia Idea Bank S.A. si, indirect, Idea Investment S.A., Idea Leasing IFN S.A. si Idea Broker de Asigurare S.R.L.

- ”Este extrem de important ca atunci cand vorbim despre Sistemul Energetic National sa nu lasam loc populismului. Din pacate, azi unii colegi deputati au fluturat, in Parlament, tema populismului. Adevarul este urmatorul si este contrar celor afirmate de cei care incearca sa-si faca doar imagine. Mina…

- Nuclearelectrica, compania care opereaza Centrala Nucleara din Cernavoda, si-a infiintat o filiala pentru prelucrarea combustibililor nucleari, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu-Feldioara, in urma incheierii contractului de vanzare-cumparare a unor active de la Sucursala Feldioara a Companiei…

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru are de recuperat datorii uriașe in prag de iarna de la populație. Potrivit primarului din Motru, Cosmin Morega, suma este de peste 18 milioane de lei. Compania de utilitați din Motru a fost patru ani in insolvența pentru ca intrase in incapacitate…

- Pe terenul fostelor hale și ateliere e in construcție inca un mall N. Dumitrescu Daca in cazul autostrazilor Romania ramane in continuare codașa, cu certitudine, cand vine vorba despre construirea de supermarketuri pe terenul unor foste uzine – produsele a nu putine dintre ele avand mare cautare inclusiv…