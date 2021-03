Europenii vor prezenta o rezolutie la Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) prin care condamna decizia Iranului de a suspenda anumite inspectii ale programului sau nuclear, a anuntat marti ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP.



Aceasta decizie ''ne va conduce in zilele urmatoare la un protest in cadrul Consiliului Guvernatorilor al AIEA'', a declarat Jean-Yves Le Drian in fata Comisiei pentru afaceri externe a Adunarii Nationale.



El a confirmat astfel o informatie din surse diplomatice potrivit carora Germania, Franta…