Nuclear iranian: Final dorit "în trei săptămâni", dar "succesul nu este garantat" Negociatorii pentru dosarul nuclear iranian au prezentat sambata la Viena un bilant de etapa impartit dupa a treia runda de discutii pentru salvarea acordului din 2015 si au indemnat sa se inainteze mai repede, in speranta de a ajunge la final "in trei saptamani", potrivit partii ruse, comenteaza AFP. "Succesul nu este nicidecum garantat, dar nu imposibil", a temperat pentru o sursa diplomatica din partea europenilor, promitand in acelasi timp "dublarea eforturilor" pentru realizarea acestuia. Reprezentantii statelor care mai sunt parti la acord (Iran, China, Rusia, Franta, Germania, Marea Britanie),… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii pentru dosarul nuclear iranian au prezentat sambata la Viena un bilant de etapa impartit dupa a treia runda de discutii pentru salvarea acordului din 2015 si au indemnat sa se inainteze mai repede, in speranta de a ajunge la final "in trei saptamani", potrivit partii ruse, comenteaza…

- Negociatorii pentru dosarul nuclear iranian, care s-au reunit marti la Viena, dupa o pauza de cateva zile, au convenit sa ''accelereze procesul'' de negocieri, potrivit Teheranului, pentru a salva acordul nuclear international din 2015 , relateaza AFP. Reprezentantii statelor inca parti…

- Negociatorii pentru dosarul nuclear iranian, care s-au reunit marti la Viena, dupa o pauza de cateva zile, au convenit sa ''accelereze procesul'' de negocieri, potrivit Teheranului, pentru a salva acordul nuclear international din 2015 , relateaza AFP. Reprezentantii statelor inca parti ale…

- Iranul a anuntat sambata punerea in functiune a unor noi cascade de centrifuge modernizate ce permit imbogatirea mai rapida a uraniului si a caror utilizare este interzisa in conformitate cu acordul nuclear iranian din 2015, informeaza AFP. Anuntul intervine in timp ce la Viena au loc discutii intre…

- Administratia Joe Biden a confirmat, vineri dupa-amiaza, reluarea negocierilor cu Iranul în format multilateral în scopul relansarii Acordului nuclear, iar initiativa a fost salutata de Germania."Suntem în etapa preliminara si nu anticipam un succes imediat, discutiile…

- Iranul, Franta, Germania, Marea Britanie, China si Rusia se reunesc vineri, prin videoconferinta, pentru a discuta despre o eventuala revenire a Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, anunta Uniunea Europeana (UE), relateaza Reuters, o reuniune salutata de catre…

- Statele Unite au manifestat miercuri o anumita nerabdare fața de absența unui raspuns din partea Iranului cu privire la o posibila întâlnire directa pentru lansarea procesului de salvare a acordului nuclear iranian, relateaza AFP.„Rabdarea noastra are limite!”, le-a raspuns…

- Conform Hotnews , agenția ONU, cu sediul la Viena, „a verificat, pe 8 februarie, 3,6 grame de uraniu metalic in uzina din Isfahan”. Subiectul este cu atat mai sensibil cu cat uraniul metalic poate fi utilizat la fabricarea armelor nucleare.Anterior, ambasadorul iranian la AIEA, Kazem Gharib Abadi, scria…