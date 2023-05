Stiri pe aceeasi tema

- O moldoveanca, in varsta de 36 de ani, stabilita Italia, a fost lasata fara posibilitatea de a mai avea copii vreodata. Asta dupa ce un medic de la spitalul din Venezia i-a inlaturat din greșeala ambele ovare.

- Iasul ramane cel mai aglomerat serviciu din tara. Puteti sa mergeti intr-unul din judetele vecine pentru depunerea actelor, cu exceptia unuia: Vaslui. Practic, judetele de la granita de est au cel mai lung timp de asteptare Hotarat lucru, Iasul are cel mai aglomerat Serviciu Public Comunitar de Pasapoarte.…

- ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care a fost implicat un microbuz scolar, in care se aflau 8 copii, si o masina. Mai multe persoane sunt evaluate de medici. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe DN 10 Buzau-Brasov, in apropierea localitatii Magura,…

- Poluarea aerului provoaca moartea prematura a cel putin 1.200 de copii si adolescenti in fiecare an in Europa, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat luni, chiar daca tendinta este una de imbunatatire, transmite AFP, citat de Agerpres.La fel ca pentru adulti, aceasta poluare…

- Sorin Ovidiu Balan va lipsi o perioada din platoul Acces Direct, asta pentru ca jurnalistul de investigație va fi supus unei intervenții chirurgicale la nivelul brațului. Sorin Ovidiu Balan a oferit primele declarații despre starea lui de sanatate in exclusivitate pentru Acces Direct și a marturisit…

- Un decan și un șef al Universitații de Stat de Educație Fizica și Sport, au fost condamnați pentru trafic de influența și urmeaza sa achite amenzi in suma de 112 500 de lei. Sentința afost emisa de magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani la 10 martie curent, in baza unui dosar instrumentat…

- Un baiat de 11 ani a murit dupa ce un incendiu devastator a devastat un apartament din estul Londrei, la primele ore ale zilei de marți. Doi adulți și doi copii care erau in apartamentul de la etajul doi au fost raniți și transportați la spital, a declarat Brigada de Pompieri din Londra (LFB). Toți…

- Oana Radu a ajuns pe patul de spital, asta dupa ce vedeta a suferit o intervenție chirurgicala. Artista a trecut prin schimbari radicale in ultima perioada dupa ce a slabit 100 kilograme, astfel ca a oferit detalii despre operația pe care a suferit-o. Iata despre ce este vorba!