- Pestre trei sferturi de țara se afla, de la ora 8.00, sub avertizare cod galben de ninsori, viscol și intensificari ale vantului, pana joi dimineața, dupa cum anunța prognoza anunțata de meteorologi. Administrația Naționala de Meteorologie a emis ieri o avertizare meteo care vizeaza 36 de județe. Astfel,…

- Meteorologii ne anunța ca, miercuri, vremea se va raci accentuat in toata țara. In București, vor fi precipitații, iar vantul va avea intensificari temporare.Miercuri, 5 februarie, cerul va fi noros pe tot teritoriul Romaniei, iar precipitațiile, sub forma de ploi, lapovița sau ninsoare, iși vor face…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o serie de avertizari conform carora Romania va fi lovita, in urmatoarele ore, de un val de ninsori. Vremea se va schimba radical in majoritatea regiunilor, primele manifestari fiind așteptate in aceasta seara, in zona de vest a țarii.

- Marti dimineata, cerul este mai mult noros in regiunile intracarpatice, in Dobrogea si in estul Moldovei si mai mult senin in restul teritoriului. Vantul sufla slab si moderat, cu usoare intensificari pe crestele montane si in Moldova. Vremea se va incalzi in zonele de munte, precum si in regiunile…

- Meteorologii au lansat pentru astazi o noua atenționare meteorologica, cod galben, valabila pana la ora 22,00 In intervalul menționat, in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei și in sudul Moldovei, vor fi intensificari ale vantului cu viteze in general de 55 – 65 km/h, iar pe arii restranse, indeosebi…

- Meteorologii anunța vreme mai rece in acest weekend, in țara și in Capitala. Lapovița și ninsoarea sunt așteptate in majoritatea țarii in acest sfarșit de saptamana, care vor fi insoțite de viscol și vant puternic. Temporar in zona montana va ninge, iar local in Transilvania, sudul Moldovei și din a…

- Meteorologii au anuntat ca miercuri, vremea in țara se mentine vremea mohorata si o sa ploua temporar in sud si sud-vest. Vor fi si ceva ploi prin estul tarii, dar la munte incepe sa ninga. Nu scapam nici de ceata, iar presiunea atmosferica va fi in scadere. Scad usor si temperaturile. Joi, precipitatiile…

- "Trecator, va ploua slab sau va burnita, local, in Oltenia, Muntenia si izolat in Dobrogea si in Moldova. In zona montana inalta, trecator, vor mai posibile precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va avea intensificari in sudul Banatului, in special la munte, la altitudini mari, unde…