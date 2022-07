Luna iulie incepe in forța, primele zile ale lunii fiind cu temperaturi care merg spre doborarea unor recorduri meteo. De data aceasta Administrația Naționala de Meteorogie a emis o avertizare meteorologica de tip Cod Galben valabil pentru zilele de 3,4 și 5 iulie. Primele zile din saptamana care urmeaza vor aduce un val de caldura și disconfort termic ridicat In intervalul menționat valul de caldura se va menține in toate regiunile, iar disconfortul termic va fi ridicat in zonele de campie și de podiș, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. In general…