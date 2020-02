Nu pupați icoanele în aceste zile! Coronavirusul ar putea fi luat și de pe aghiazmatar Episcopiile catolice din tara si mitropoliile ortodoxe, inclusiv cele din Iasi, incep sa puna in aplicare o serie de reguli de igiena si de protectie, in contextul aparitiei primelor cazuri de coronavirus si in Romania. Ambele entitati religioase invoca sfaturile medicilor specialisti si iau masuri de siguranta atat individuala, a tuturor credinciosilor, cat in special a celor din categorii mai sensibile la boala - bolnavii si batranii. Astfe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

