Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Politiei Romane au anuntat, marti, ca barbatul care a ucis doi muncitori intr-un apartament din Onesti a sunat de patru ori la 112 si a discutat cu operatorul, dar si cu adjunctul sefului Politiei Onesti, care venise la locul incidentului, si cu negociatorul, care fusese chemat din ziua sa…

- Un barbat a sechestrat doi muncitori intr-un apartament din Onesti, judetul Bacau, iar apoi i-a injunghiat. Ambele victime au murit, una in apartament, cealalta la spital. Politistii au intervenit in forta si l-au impuscat pe agresor, acesta fiind ranit, potrivit Adevarul. UPDATE 23:40: Anchetatorii…

- Doi muncitori care renovau un apartament in Bacau au sechestrați și omorați, luni seara, de fostul proprietar, suparat ca fusese evacuat. UPDATE Soția atacatorului a fost reținuta, luni seara, ea fiind acuzata ca a fost complicele agresorului. Femeia este acuzata ca a fost complicele soțului sau in…

- Scene dramatice la Onești unde doi muncitori au fost sechestrați si ucisi intr-o locuința de fostul proprietar al apartamentului. Rapitorul a negociat cu poliția in timp ce ii avea pe cei doi ostatici tinuti legati langa el. Dupa cinci ore de negocieri, el i-a injunghiat pe barbații pe care ii ținuse…

- Un barbat de 42 de ani a mers la Poliția Deva și le-a spus ca și-a ucis fosta iubita. Polițiștii și-au alertat colegii, iar cand au ajuns la locul indicat, au gasit victima. Barbatul de 42 de ani si tanara de 30 de ani au avut o relatie o perioada de timp, iar acum locuiau in aceeași scara, pe același…

- Vineri, la Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei s-au reluat audierile de martori, fiind chemați polițiștii care au intervenit in primele minute la incendiul in care mai mulți pacienți au fost arși de vii.Patru polițiști care au intervenit la incendiu au dat explicații in fața anchetatorilor.…

