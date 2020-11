Nu mai stii ce tinute sa porti la birou? Creeaza outfit-uri office cu cizmele de dama din piele! Esti in pana de idei cu privire la tinutele pentru birou? Orice femeie are momente in care se satura de articolele din garderoba sau pur si simplu ii lipseste inspiratia in crearea outfit-urilor.



Insa, daca iti doresti sa porti tinute office interesante, perechile de cizme dama piele ar trebui sa fie nelipsite din dulapul tau. Cu ajutorul lor, poti obtine outfit-uri elegante, care iti vor scoate in evidenta atuurile. Iata cateva idei de tinute pentru sezonul rece:



1. Cizme cu toc jos si fuste conice



In cazul in care iti plac articolele de incaltaminte rafinate, dar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

