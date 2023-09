Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța furtuni violente in Romania! AMN a emis 8 Coduri Rosii si 12 Coduri Portocalii de vreme extremaDupa 10 zile de canicula cupola de foc care acoperea Romania a fost sparta de ploi și de vijelii. ANM a emis coduri rosii, portocalii și galbene pentru aproape toata țara. Lista zonelor afectate.…

- Fostul premierul Victor Ponta a fost numit de Marcel Ciolacu, actualul prim-ministru, consilier onorific in domeniul relatiilor economice internationale. Decizia privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Victor-Viorel Ponta in domeniul relatiilor economice internationale…

- Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, a vorbit, pe blogul personal, despre personalitatea celor care lucreaza in Serviciul Roman de Informații.„Am incheiat acum treizeci de zile cel mai solicitant capitol din viața mea profesionala. Am fost timp de 100 de luni directorul SRI și, cum se spune, asta mi-a…

- Ionuț Radu (26 de ani) n-a jucat niciun minut in primul amical al lui Inter, 3-0 cu Lugano. In poarta nerazzurrilor au evoluat Filip Stankovic in prima repriza și Raffaele Di Gennaro dupa pauza, semn ca goalkeeperul roman va fi iar imprumutat. Dupa ce nu s-a impus la Cremonese și i-a expirat imprumutul…

- UPDATE 13:50 ,Informatii de ultim moment, centralizate de Prefectura: Nu sunt localitați izolate!!Pe DJ 203 L sunt doua poduri afectate și nu se mai circula deloc( la intrare in Bozioru și la intrare in Braești), insa nu e nicio localizate total izolata, intrucat sunt rute ocolitoare. De la Braești…

- Informații de ultima ora despre soarta submarinului Titan. Acțiunile de cautare a navei se afla intr-un punct critic, echipele de salvare incercand sa o localizeze inainte ca rezervele de oxigen sa se epuizeze, deși acest lucru s-a intamplat deja la nivel teoretic. Se spune ca evenimentul ar fi fost…

- Carmen Tanase recunoaște ca plange cand vede la TV serialele in care joaca. Actrița are o cariera impresionanta de peste 40 de ani și spune ca nu ar renunța niciodata la activitatea pe care o are.Carmen Tanase, una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din Romania, continua sa impresioneze…