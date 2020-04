Nu-i nevoie de preot, ci de speaker motivațional In anii ’80, Ceaușescu facea industrializarea, golise satele, aparusera țaranii de oraș, iar cea mai batjocorita categorie sociala era țaranimea. Ideea ni se inoculase și noua – pionieri, uteciști și ce mai eram. Dar nu ne indoctrinasera școala și televiziunea comunista, unde țaranul era preamarit pe versuri ce pareau scrise de Dolanescu in timp ce-l […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat vineri daca va merge in Parlament pentru a prezenta un raport privind masurile avute in vedere de Guvern in contextul pandemiei de COVID-19. „Unde sa ma duc la Parlament? Ca parlamentarii stau acasa si nasc tot felul de initiative legislative in izolare, fara…

- Vedeta spune ca nu a mai vazut asa ceva si este de parere ca toata lumea sa se izoleze pentru a opri raspandirea virusului. Si-a facut provizii si nu iese din casa, insa cel mai mult se teme pentru copilul ei de numai cateva luni, dar si pentru parintii sai, care se afla in tara. Citeste…

- TODOME se dezvolta rapid pe piata produselor din fier forjat. Compania este dovada ca romanii care au lucrat in strainatate se pot intoarce in tara, unde creeaza afaceri de succes, bazate pe rigoarea si seriozitatea de dincolo de granitele tarii. Fabrica se afla in comuna doljeana Leu. TODOME este o…

- "Toata chestiunea asta cu bullying-ul (n.r. acțiune care produce injurii celorlalți efectuata in mod repetat, manifestata agresivitate fizica sau psihologica, prin producerea unor daune emoționale) a depasit granitele bunului simt de ceva vreme si deja se duce intr-o zona, in care nu mai e asa simplu…

- Tovarașul Ion Iliescu este negru de suparare. A facut el cum a facut, și și-a tras un al treilea mandat de președinte in fruntea Romaniei. Ne-a imbrobodit cu Curtea Constituționala de atunci ca nu fusese tocmai președinte intreg doua mandate, așa ca l-a jonglat și pe al treilea. Dar sa vina acum cineva…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut personalului sau sa studieze posibilitatea construirii unui pod intre Irlanda de Nord si Marea Britanie, a informat luni un purtator de cuvant citat de AFP, potrivit AGERPRES.Ideea nu este noua, dar a fost readusa in discutie sub conducerea lui Johnson,…

- Germania si Austria au opinii divergente cu privire la planurile privind introducerea unei taxe europene pe tranzactiile financiare, ceea ce ridica si mai multe semne de intrebare cu privire la concretizarea acestei taxe dupa mai multi ani de discutii, transmite AP, potrivit AGERPRES.Ideea…

- Cel mai bun speaker motivational din Marea Britanie tine gratuit seminar la Bucuresti. Iata cum poti participa! Evenimentul va avea loc joi, 6 februarie, de la ora 19.00, la Ramada North Hotel, numarul locurilor fiind limitat. Alaturi de Tosin Ogunnusi, pe scena va urca si Irina Alionte, fondator Bodyshape…