Stiri pe aceeasi tema

- Numarul minim de kilometri de autostrada care vor fi dati in circulatie pana la finalul anului viitor ar urma sa fie 200, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu . Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca pana la finalul lui 2024, minimul numarului de kilometri…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a publicat joi, 10 august, pe pagina sa de Facebook, un material video intitulat "Clarificam lucrurile legate de gunoi!". (Redacția) Post-ul VIDEO: "Lucrurile legate de gunoi" clarificate de primarul Soos Zoltan apare prima data in Stiri din Mures, Stiri…

- Ieri, 5 august, poetul Vasile Groza a implinit 86 de ani. Cu aceasta ocazie speciala, Loredana Groza i-a facut o urare publica tatalui ei. „Tot ce-ți doresc e sa fii puternic și optimist”, i-a scris artista parintelui ei. In fiecare an, de ziua tatalui ei, Loredana Groza posteaza o fotografie noua cu…

- Virgil Ianțu și Roxana sunt impreuna de peste 20 de ani, insa nu au devenit pana acum soț și soție. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri și au impreuna o fata de 18 ani. Cu ocazia aniversarii partenerei sale, prezentatorul TV a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare.„Frumoasa,…

- Florentin Pandele, primarul orașului in care au funcționat nestingherite de autoritați azilele groazei, a intrat in conflict cu purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu. Acesta a criticat politicienii care au girat afacerea. „Fiecare fariseu pe limba lui piere”, a scris Pandele, prilej pentru Valeriu…

- "Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este foarte clar ca doamna Gabriela Firea in calitate de ministru nu are nicio legatura directa cu acest caz. Cu toate acestea, a fost o presiune uriașa in ultimele zile la adresa domniei sale, din…

- Cristina Șișcanu a rabufnit pe Internet, dupa ce Filip, baiatul lui Madalin Ionescu, a fost jignit de catre internauți. Prezentatoarea nu acceptat ca baiatul sa fie ținta rautaților.Madalin Ionescu a plecat la mare alaturi de toata familia sa, unde petrece momente frumoase alaturi de aceasta. Filip,…

- O casa de vacanța din Predeal a fost devastata de un urs. Animalul a intrat in locuința și a distrus tot ce i-a ieșit in cale. Din fericire, nimeni nu se afla in locuința in acel moment.La trei ore dupa ce proprietarii unei case din Predeal au parasit locuința, un urs a spart ușa si a devastat…