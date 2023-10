Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat joi Legea europeana privind libertatea presei, spunand ca Bruxellesul urmareste de fapt sa "puna sub control" presa. Legea a fost votata marti in Parlamentul European inaintea negocierii cu statele membre ale UE, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, si-a adoptat marti pozitia cu privire la legea menita sa consolideze transparenta si independenta media din Uniunea Europeana, indica un comunicat al PE.Eurodeputatii au adoptat, cu 448 voturi pentru, 102 voturi impotriva si 75 de abtineri,…

- Premierul ungar Viktor Orban, in acest moment cel mai longeviv șef de guvern din Uniunea Europeana, intenționeaza sa ramana la putere pana in 2034, a relatat site-ul de știri Telex, citand persoane familiare cu planurile sale.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat la Tusnad, in Romania, si-a reluat sambata atacurile la adresa Uniunii Europene pentru ca desfasoara ceea ce el a numit o "ofensiva LGBTQ", dand asigurari ca guvernul sau nationalist va proteja radacinile crestine ale tarii, relateaza Reuters, conform news.ro.In…