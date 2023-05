Stiri pe aceeasi tema

- Banda a adus un verdict neașteptat in ediția 28 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 29 mai 2023. Situația a inceput sa devina tensionata cand s-a aflat cine a caștigat al șaptelea battle, iar chef Catalin Scarlatescu și Stelian Nistor au avut un schimb de replici acide.

- Echipa gri a lui Florin Dumitrescu și echipa neagra a lui Catalin Scarlatescu au intrat la duel, dupa cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 11. In timpul probei de gatit, George Popescu a trecut printr-un incident neașteptat in bucatarie. Anica a fost cea care i-a sarit in ajutor.

- Vestea ca echipele lui Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au intrat la duel a fost neplacuta pentru toata lumea. Ei bine, neplacerile au continuat și la proba de duel, unde a izbucnit un intreg scandal intre George Popescu și Amalia Esa. Concurentul i-a facut acuzații grave și a izbucnit in nervi.

- George Popescu s-a enervat și s-a simțit „sabotat” chiar de catre Amalia Mihart (Esa), colega lui de echipa. Concurentul a avut o reacție neașteptata, in ediția 25 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

- George Popescu din echipa lui chef Catalin Scarlatescu a avut parte de o situație imprevizibila in ediția 24 din sezonul 11, de pe 17 mai 2023. De asemenea, Amalia Esa și Monica Pușcoiu și-au adresat replici acide.

- In ediția de aseara, 15 mai, de la Chefi la cuțite, un concurent din echipa lui Catalin Scarlatescu a parasit competiția, dupa primul battle. Este vorba despre Lino Golden. Acesta a gatit steak cu chipsuri de cartofi, dar nu a reușit sa-i impresioneze pe jurați. Iata ce a spus chef Catalin Scarlatescu…

