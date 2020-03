Nu a scăpat nici Bundesliga: Primul meci fără spectatori din cauza coronavirusului Miercuri va avea loc si primul joc din Bundesliga fara spectatori, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza AFP. Este vorba despre întâlnirea dintre Borussia Monchengladbach și FC Koln, care se va disputa pe Borussia-Park (Mönchengladbach), de la ora 19:30.

Meciul dintre Borussia și FC Koln face parte din etapa a 21-a a campionatului german și era programata inițial la 10 februarie, dar a fost amânat din cauza furtunii Sabine.

În ceea ce privește urmatoarea etapa (13-15 martie), Liga de Fotbal din Germania (DFL) a anunțat ca meciurile se vor desfașura conform

Sursa articol: hotnews.ro

