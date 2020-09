Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta din Australia au lansat un apel ca ornitorincul sa fie inclus pe lista speciilor vulnerabile in statul Victoria, dupa ce studiile au aratat ca numarul exemplarelor este in scadere din cauza pierderii habitatului si a incalzirii climei, informeaza Reuters.Ecologul Joshua…

- Marea Britanie va oferi un ajutor de cinci milioane de lire sterline (5,5 miliarde de euro) Libanului, inclusiv asistenta pentru operatiunile de cautare si expertiza medicala, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, citat de agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Vom fi alaturi…

- Oamenii de stiinta din Japonia au readus la viata microbi vechi de peste 100 de milioane de ani, care, aflati in stare latenta si datand din era dinozaurilor, au fost descoperiti la mare adancime sub scoarta oceanica, o regiune putin propice vietii, potrivit unui studiu recent, informeaza AFP, citeaza…

- Aproape 3 miliarde de animale au fost ucise sau stramutate din cauza incendiilor de vegetatie fara precedent care au devastat Australia in 2019 si 2020, potrivit unui studiu publicat marti, ai caror autori vorbesc despre "cea mai grava catastrofa pentru fauna din istoria moderna", informeaza AFP.…

- Cei peste sapte mii de locuitori ai orasului Techirghiol vor avea gaze natural Proiectul are o valoare de peste 10,3 milioane de lei, fara TVA, din care contributia autoritatii locale este de peste 5,5 milioane de lei, iar cea a concesionarului este de peste 4,8 milioane de lei, sume care nu includ…

- Cea mai inalta instanta administrativa din Franta a confirmat o amenda de 50 de milioane de euro impusa Google, divizie a grupului Alphabet, de autoritatea de reglementare pentru nerespectarea reglementarilor europene in domeniul confidentialitatii datelor online, anunța Reuters.Cu toaste ca suma este…

- O echipa de oameni de stiinta din Chile si Argentina a descoperit in indepartata regiune Patagonia dinti apartinand unui mamifer care a trait in urma cu 74 de milioane de ani, cele mai vechi astfel de ramasite gasite pana in prezent in sudul Americii de Sud, a anuntat joi Institutul Antarctic din Chile,…